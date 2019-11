Dani Ceballos tiene ocho partidos jugados con la Selección Mayor de España. | Fuente: AFP

Dani Ceballos dejó el Real Madrid en calidad de préstamo durante el último libro de pases para sumar minutos en el Arsenal. Hasta ahora, la decisión del mediocampista de 23 años parece haber sido acertada: es una pieza fundamental en el esquema de Unai Emery y ha sido tomado en cuenta por Robert Moreno en la Selección Española.

Sin embargo, según el diario inglés 'The Sun', Dani Ceballos no contempla regresar al Real Madrid una vez finalizada su cesión en el Arsenal si es que Zinedine Zidane sigue en la dirección técnica. El futbolista nacido en Sevilla no tuvo la mejor de las relaciones con 'Zizou' mientras pertenecía al plantel merengue y, viendo los antecedentes, no ve factible pegar la vuelta a la 'Casa Blanca' si él continúa.

El contrato de Dani Ceballos con el Real Madrid dura hasta mediados del 2023. El volante español llegó a la institución presidida por Florentino Pérez en el 2017 proveniente del Real Betis, pero a raíz del poco protagonismo durante sus dos primeras temporadas optó por irse cedido al Arsenal.

En la presente temporada con el Arsenal, Dani Ceballos lleva 17 partidos disputados y un gol marcado. Por su parte, el cuadro 'gunner' se posiciona en el sexto casillero de la Premier League con 17 unidades.