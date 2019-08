Donny van de Beek marcó un gol y dio una asistencia en el debut de Ajax en la Eredivisie. | Fuente: AFP

El Real Madrid viene negociando con Ajax por los servicios de Donny van de Beek, pero ese no es motivo para que el club holandés no use al volante dentro del terreno de juego. El futbolista de 22 años viajó con el equipo a Grecia para disputar el duelo frente al PAOK Salónica por Champions League y es muy probable que sea puesto por el técnico Erik Ten Hag como titular.

En un inicio, se pensó que la participación de Donny van de Beek en este duelo de Champions League iba a perjudicar su traspaso al Real Madrid, pues más de uno creía que ya no iba a poder jugar el mismo certamen con el club español. No obstante, al tratarse de un compromiso en la tercera fase previa, no habrá ningún problema.

Un cambio reciente en la reglamentación de la Champions League, específicamente en el artículo 43, permite que un futbolista pueda en la misma edición de la competición representar a un equipo diferente en la fase de grupos al que defendió en las etapas previas. Por lo tanto, la llegada de Donny van de Beek no corre riesgo en ese sentido, aunque de sufrir una lesión de gravedad en este duelo podría hacer que el Real Madrid se replantee el tema su fichaje.