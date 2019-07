Mariano Díaz no está en planes de Zidane | Fuente: Instagram

Alista las maletas. Mariano Díaz, delantero hispano-dominicano, no está en los planes de Zinadine Zidane para la próxima temporada. Ante las pocas oportunidades que le da el técnico de Real Madrid, el atacante de 26 años habría aceptado la propuesta del Mónaco.

El atacante quiere continuidad y no lo tiene. Zidane no lo ha puesto ni un minuto en los amistosos del Real Madrid (Arsenal, Bayern y Atlético). Ante eso no le quedó otra que aceptar la oferta del Mónaco, según información proporcionada por El Chiringuito. Lo único que falta ahora es que el Real Madrid acepte la propuesta formal del club, que actúa en Ligue 1 de Francia.

Real Madrid pagó 20 millones de euros al Olympique de Lyon por la carta pase de Mariano Díaz. El cuadro merengue quiere que le paguen la misma cantidad para soltar al jugador. Aún no se sabe cuánto ofrece el Mónaco por quedarse con los servicios del hispano-dominicado.

El técnico del Mónaco es Leonardo Jardim, quien ha dado el visto bueno a su contratación. Así que continuidad va tener. Solo es cuestión de esperar que se cierre el fichaje del jugador.