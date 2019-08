James Rodríguez llegó al Real Madrid en el año 2014 proveniente del Mónaco. | Fuente: Prensa Real Madrid

James Rodríguez era uno de los futbolistas llamados a dejar el Real Madrid en este periodo de transferencias y el club sigue sin encontrarle una salida. Después de que el Bayern Munich decidiera no comprarlo tras sus dos años en el equipo como cedido, el mediocampista viene entrenando en la 'Casa Blanca' a la espera de definir su futuro.

Carlos Valderrama, referente del fútbol colombiano, se refirió a la situación de James Rodríguez en el Real Madrid y señaló que lo mejor para el volante de 28 años es que cambie de aires. El 'Pibe' indicó que el futbolista nacido en Cucutá debe buscar un nuevo equipo a como dé lugar para que sume minutos de manera frecuente.

"James Rodríguez debe irse a otro equipo. El entrenador no lo quiere y no va a jugar si se queda en el Real Madrid. Es cierto que los aficionados y Florentino Pérez hicieron fiesta cuando llegó al club, pero ahora Zinedine Zidane no lo desea. Con la calidad que tiene, él puede jugar en cualquier parte del mundo", dijo a 'Blog Deportivo'.

Si bien Atlético de Madrid y Nápoli aparecían como los principales posibles destinos de James Rodríguez, el Real Madrid aún no ha podido llegar a un acuerdo con ninguno de los clubes. La 'Casa Blanca' no piensa recibir menos de 50 millones de euros por el colombiano, que llegó al club en el 2014 proveniente del Mónaco por 75.