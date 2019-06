Kylian Mbappé delantero del PSG y de la Selección de Francia. | Fuente: AFP

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en entrevista a la revista France Football señaló que no “quiere comportamientos de estrellas” en su club, aunque aclaró que está seguro “al 200%” de la continuidad del atacante francés Kylian Mbappé.

"Él quiere participar más en nuestro proyecto para crecer con el equipo, el club. Pero le expliqué que las responsabilidades no se las pide. Hay que ir por ellas, a veces incluso arrancarlas. Como él es muy inteligente, estoy seguro de que lo entendió. (...) ¿Seguirá en el PSG el año que viene? ¡No estoy 100% seguro, lo estoy al 200%! No voy a dejar ir a este jugador de locura", declaró el mandamás del PSG.

Al-Khelaifi hizo una autocrítica tras la campaña de PSG. "Necesitábamos un electroshock. Nos ha faltado carácter y autoridad a todos, a mí el primero" y anuncia cambios en su política de fichajes: "No quiero más estrellas, en el mal sentido de la palabra. Tendremos magníficos fichajes, con una mentalidad ejemplar", agregó.

También habló sobre la llegada de Leonardo como nuevo directivo deportivo del PSG: "Estará para verificar que el comportamiento individualista no afecta al grupo". "La idea (de reemplazar a Henrique con Leonardo) no se me ocurrió un día. Me di cuenta de que los cambios eran esenciales, de lo contrario no íbamos a ninguna parte. Era hora de cambiar. En un determinado momento, todos los clubes deben darse un nuevo impulso. No podríamos seguir así".

Mbappé, que tiene contrato con PSG hasta el 2023, tiene un valor en el mercado de 200 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.