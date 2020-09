Gareth Bale llegó a Real Madrid en 2013 | Fuente: EFE

Gareth Bale y su golazo de chalaca a Liverpool en la final de la Champions League 2018, eran protagonistas en Kiev de los últimos instantes de idilio con el Real Madrid. En adelante, las dos temporadas siguientes, el jugador fue perdiendo su peso en el plantel y ni con la vuelta de Zinedine Zidane la situación cambió. Ahora incluso el técnico pidió se resuelva el caso de un elemento que no entra en sus planes para la conformación de la plantilla.

Dos cursos han transcurrido y tras varios intentos por dejar el cuadro blanco, todo apunta que está cerca a romperse el vínculo del galés con el club. Y es que por primera vez su agente reconoció que el extremo apunta con firmeza su salida a otra institución. Se trata del Tottenham de Inglaterra, equipo al que perteneció ante de enrumbarse a España.

"Estamos hablando... Es donde quiere estar. Bale todavía ama al Tottenham", aseguró el representante Jonathan Barnett en declaraciones a la BBC.

El atacante de 31 años pasó siete temporadas con los 'Spurs' hasta el 2013, donde logró destacar entre los principales equipos de la Premier League. No obstante, la operación no es sencilla debido a la ficha de Bale. En el Madrid es uno de los mejores pagados, una situación que no podría asumir por completo Tottenham. De acuerdo al medio británico, el jugador no quiere una cesión, sino romper todo con los blancos.

A ello se agrega que, pese a que no figura en los planes, en la 'Casa Blanca' se busca obtener alguna ganancia por el galés y por ello las negociaciones todavía no se muestran con facilidad hacia la marcha del zurdo, cuando quedan solo 20 días para el cierre del libro de pases.