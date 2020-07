Peligra un fichaje 'blanco': "No aceptaremos 80 millones de euros del Real Madrid" | Fuente: Twitter

El Real Madrid está a la espea de que acabe la temporada en La Liga, pero al mismo tiempo piensa en el próximo curso y los fichajes a realizar. El nombre que gusta a todos para el mediocampo es Eduardo Camavinga del Rennes, pero las recientes palabras de un directivo del club francés podrían poner en peligro la operación.

"La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millonnes de euros como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando en el Stade Rennais",dijo Florian Maurice, director deportivo del Rennes, a RMC Sport.

El diriginte francés explicó también las intenciones del mismo Eduardo Camavinga. "El jugador tiene ambición quizá tiene el deseo de irse a jugar a otro lado, le escucharé, pero de momento está concentrado en jugar en el Stade Rennais y ya veremos con calma cómo funciona el mercado de fichajes", finalizó.

Eduardo Camavinga, de 17 años, tiene contrato con el Rennes hasta junio del 2022 y es buscado por el Real Madrid como recambio del brasileño Casemiro en la volante.