El objetivo del Real Madrid para su defensa que vale 70 millones de euros y juega en el Inter | Fuente: Twitter

El nombre de Milan Skriniar no deja de estar relacionado con el Real Madrid. El defensor del Inter de Milán es el preferido en la interna del cuadro español para tomar el relevo de Sergio Ramos y su fichaje, a pesar que no es prioridad, es algo que siempre se mantiene en carpeta.

Así, desde Italia señalan que hoy que más que nunca el Real Madrid ha vuelto a sonder el terreno para fichar a Milan Skriniar y de momento se han topado con un dura realidad. Y es que el Inter de Milan ha tasado al defensor eslovaco en 70 millones de euros, una cantidad que ahora mismo es difícil de abodar si es que primero no se da salida a algunos descartes para la próxima temporada. Y además, el elenco italiano no tiene intención de desprenderse del jugador.

Por ahora no han habido contacto entre los clubes, pero el propio Milan Skriniar sí sabe del interés del Real Madrid por quere ficharlo y hace unos días habló sobre ello. "Ahora mismo no tengo idea sobre lo que pasará más adelante. Estamos enfocados en volver al campeonato y ganarlo todo. Si llega algo el club me comunicará y tomaremos una decisión", dijo el jugador de 25 años que tiene contrator hasta junio del 2023 con los 'neroazzurros'.