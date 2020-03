Tres impresionantes datos que avalan la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid | Fuente: Twitter

Sergio Ramos, capitán y defensor del Real Madrid, se va proyectando al futuro. Su vínculo con el cuadro 'merengue' acabará en el 2021 y está condicionado por una estrica política del club: no ofrecer más de un año de contrato a jugadores que superen la barrera de los 32 años.

Sergio Ramos cumplirá 34 el próximo 30 de marzo y claramente tiene intenció de renovar por más de una temporada. Sin embargo, el Real Madrid no quiere centar un precedente y el propiio jugador tampoco quiere ir en contra de ello. "Entiendo que con cierta edad las hagan (renovaciones) de un año", dijo hace más de un mes.

Sin embargo, Sergio Ramos tiene cuenta a su favor con tres factores importantes para reforzar su solicitud de renovar por más de una temporada: su rendimiento, físico impecable y sin lesiones de gravedad, así como la cantidad de partidos que juega año tras año.

Rendimiento

El defensor del Real Madrid ha sabido mantener su condición de titularísimo año tras año y su nivel no ha decaído en lo absoluto. Lo normal es que cuando un jugador pase las barrera de los 30 años, comience a presentar ciertos bajones, pero este no es el caso del español. No ha perdido protagonismo en lo absoluto.

Sin lesiones de gravedad

Sus rodillas están en perfecto estado, sus tobillos también y ni qué decir de su condición física. No ha tenido lesiones de gravedad en su carrera y físicamente está impecable. Recientemente colgó en sus redes sociales un video de cómo es que entrena en casa y no hay duda que puede seguir jugando al máximo nivel por un par de temporadas más.



De los que más juegan

De momento, ha jugado 34 e los 39 partidos oficiales del Real Madrid en lo que va de la temporada, arrojando un promedio de 87%. Con esto, supera la barrera de los tres mil minutos y si no fuese por la suspensión del fútbol debido al Coronavirus, hace rato hubiese superado la barrera de los 40 partidos, la misma que viene superando temporada tras temporada.