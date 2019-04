Florentino Pérez tiene planeado incorporar a este defensor al Real Madrid la próxima temporada. | Fuente: AFP

La prensa española ya da por hecho que Raphael Varane no seguirá en el Real Madrid la siguiente temporada. Lo informado por los medios es que el defensor francés ya le comunicó a la directiva del conjunto merengue que no piensa continuar en el club y, si bien esperan que Zinedine Zidane lo convenza para que se quede, existe la posibilidad que eso no ocurra.

Por lo tanto, viendo como algo muy probable que Raphael Varane deje el Real Madrid en el siguiente periodo de transferencias, en la entidad madrileña ya están viendo opciones para reemplazarlo. Y, justamente, Florentino Pérez ya tiene definido quién puede ser el defensor indicado para hacerlo.

Para Florentino Pérez, José María Giménez (24 años) es el zaguero que más le agrada pensando en un reemplazo de Raphael Varane. Incluso, medios españoles han dado a conocer que tuvo la oportunidad de conversar en diciembre último y eso podría ayudar a que se concrete la operación. No obstante, la cláusula de rescisión que tiene el uruguayo con el Atlético de Madrid es de 120 millones de euros y eso podría ser la principal traba.

Por otra parte, tal como también se ha dado a conocer, el favorito de Zinedine Zidane para llegar al Real Madrid es el senegalés Kalidou Koulibaly (27 años), quien actualmente milita en el Nápoli y cuenta con una cláusula de 150 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta los precios y las edades, José María Giménez terminaría siendo la opción más factible.