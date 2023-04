Vinicius Junior abrió el marcador en el triunfo de Real Madrid. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que "cuando perdonas al Real Madrid pasa esto", en referencia a la eliminación de la Copa del Rey al perder por 0-4 ante el cuadro merengue en la vuelta de las semifinales.



"Creo que hemos hecho una buena primera parte, pero hay que admitir que el Madrid ha estado muy bien en la segunda, cuando ha sido mejor equipo que nosotros. Es muy fuerte en las transiciones y los contraataques y ha sido efectivo", añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



Además, dijo que hubo "detalles" que el Barza no controló. "Nos hemos desajustado, nos ha faltado orden en los goles. Y el penalti también ha sido desafortunado (cometido por Franck Kessie sobre Vinicius)", sentenció Xavi.



"En el fútbol de hoy en día hay que aprovechar los momentos y nosotros no lo hemos hecho. Al Madrid le hubiese afectado que nosotros nos pusiéramos con 1-0 hoy, pero no ha sido así", dijo.



Sobre Vinicius Junior

"No quiero polémica con lo de Vinícius. Los futbolistas tienen que jugar tranquilos. No soy nadie para meterme en la casa del otro. Ya tiene un entrenador y un club que le dirán cómo se tiene que comportar. Yo no soy quién para decirle nada", señaló Xavi que no quiso alargar su opinión sobre Vinicius, que celebró su gol mirando a los hinchas del Barza en el Camp Nou.

Además, el central uruguayo Ronald Araujo dijo que se molestó con Vinicius, quien a su parecer le hablaba constantemente a sus compañeros del Barcelona.













