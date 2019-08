James Rodríguez debutó con la Selección Mayor de Colombia en octubre del año 2011. | Fuente: AFP

Después de jugar su primer partido como titular en el Real Madrid en la temporada, James Rodríguez fue diagnosticado con una lesión muscular en el sóleo derecho y eso no le permitió ser llamado a los próximos amistosos de la Selección de Colombia. Sin embargo, las lesiones del mediocampista, nacido en Cúcuta, en esa zona son recurrentes y han venido generando preocupación en sus seguidores.

Sin embargo, esta última lesión de James Rodríguez fue motivo para que un exmédico de la Selección Colombiana pegue el grito al cielo. Héctor Cruz, quien también trabajó en el América de Cali, aseguró que el volante, de 28 años, está mal de la cabeza y su mala preparación previo a la temporada no lo ayuda en nada para evitar lesiones.

"James Rodríguez está desenfocado. En vez de trabajar para la temporada, fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo. Un jugador que gana 7 millones y medio de euros al año no puede pasar por alto su preparación. Los equipos grandes como el Real Madrid asumen que son profesionales, pero este muchacho está mal de la cabeza. Un futbolista que pasa meses fuera de las canchas y de fiesta en fiesta, ¿cómo llega?", dijo en declaraciones recogidas por 'Fútbolred'.

Por otro lado, Cruz dio a conocer lo que debe hacer James Rodríguez para eliminar de una vez su problema de lesiones: modificar su actitud. De no hacerlo, el exmédico de la Selección de Colombia cree que continuará teniendo complicaciones para sostener una regularidad.

"Si James Rodríguez quiere corregir su problema, tiene que cambiar su mentalidad y actitud. Es un tremendo jugador pero no sostiene su carrera: hace un buen partido o dos, pero al tercero ya no puede porque la exigencia es grande. Tiene que empezar el proceso de nuevo; si no, otro tomará la titularidad y no volverá a jugar", sentenció.