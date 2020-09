Mourinho: "Zidane debe estar feliz con la marcha de Gareth Bale". | Fuente: AFP

Una de las sorpresas del reciente mercado de pases ha sido la salida de Gareth Bale de Real Madrid y su llegada a Tottenham en la Premier League. Una salida que, desde la 'Casa Blanca', ya buscaban con ansias desde hace meses atrás.

Por su parte, José Mourinho, nuevo entrenador del jugador galés, se refirió a esta nueva incorporación y también habló de la poca consideración que le tenía Zinedine Zidane al punto de no contar con él en los partidos.

"No he hablado con Zidane, pero creo que debe estar feliz con la marcha de Bale. Y yo estoy realmente feliz de que él esté aquí. Gareth está feliz estar aquí con nosotros. Ojalá al final de la temporada estemos todos felices y se pueda quedar con nosotros", afirmó Mourinho en conferencia de prensa.

Sin embargo, también adelantó a la hinchada de los 'spurs' que deberán ser pacientes con la adaptación del ex Real Madrid al equipo.

"Vamos a tardar un poco en verle, pero por la manera en la que está trabajando con los médicos, creo que cuando lo tengamos será el jugador que realmente es", agregó 'Mou' en tanto a una lesión que sufre el jugador.

Otro de los fichajes de Tottenham es Sergio Reguilón, quien tampoco llega en sus mejores condiciones a causa de una lesión en el tobillo. Al respecto, Mourinho precisó: "Todavía no viaja con nosotros. Sabíamos que no iba a estar para este partido y además no está inscrito", indicó respecto a la Europa League.