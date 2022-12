Jude Bellingham de 19 años juega en el Borussia Dortmund. | Fuente: AFP

Según la prensa europea, Real Madrid se encuentra como el club mejor colocado para fichar a una de las grandes revelaciones del Mundial Qatar 2022: Jude Bellingham. El volante inglés rindió en gran mediadad con su selección y reiteró que es una de las 'joyas' del fútbol europeo.

Ante la posible salida de Toni Kroos, el crack de 19 años no solo se perfila como un gran refuerzo en el vigente monarca de la Champions League, ya que el Liverpool ha mostrado que también buscará el fichaje del actual jugador del Borussia Dortmund.

En su última conferencia de prensa, el entrenador 'red' Jürgen Klopp llenó de elogios a Bellingham. “Piensa que alguien le ve jugar por primera vez, ¿cuántos años pensaría que tiene? Nadie se acercaría. Juega con tanta madurez, como si tuviera 28 años", señaló.

Destacó también la actuación del futbolista en el último Mundial. "Ha hecho un Mundial absolutamente excepcional y es bueno en muchas cosas. Las cosas que ya sabe hacer son difíciles de aprender y las que tiene que mejorar son fáciles de aprender”, agregó.





Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool que es subcampeón de la Champions. | Fuente: AFP

El contrato de Bellingham



Klopp indicó que no le gusta hablar del tema de dinero en el caso de la propuesta formal por Bellingham. “Todo el mundo ya sabía lo bueno que es, pero no tengo ni idea de lo que eso significa respecto al dinero. No me gusta hablar de dinero con un jugador como Bellingham”, apuntó.



“Si queremos hacerle un favor, no pongamos obstáculos a su desarrollo. Eso estaría muy bien”, sentenció Klopp sobre el precio del codiciado futbolista.

Hay que indicar, que el '22' de la Selección de Inglaterra tiene un contrato con Borussia Dortmund hasta el 30 de junio del 2025. Sin embargo, el club alemán no ha descartado que lo coloque en venta dependiendo las ofertas de los gigantes de Europa.