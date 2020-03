Se quedó dormido en el banco de suplentes y hoy se confiesa: "Le colgué al Real Madrid en la primera llamada" | Fuente: Twitter

El nombre de Julien Faubert debe significar poco para los hinchas del Real Madrid. Y es que el volante francés se convirtió en una de las contrataciones más raras del cuadro español en los últimos años y más hizo noticia por quedarse dormido en el banco de los suplentes durante un partido oficial.

Recientemente brindó una entrevista para The Athletic en la que relata cómo es que se quedó dormido mientras esperaba por una oportunidad para entrar al campo de juego. "Cuando estaba en el banquillo, cerré los ojos durante unos 30 segundos7 y pensaron que estaba enfadado porque no estaba jugando y dijeron: ‘Está bien, este tipo está dormido", contó el ahora jugador del Borneo FC de Indonesia.

En el mismo diálogo, Julien Faubert relata cómo es que se dio en el 2009 su llegada al Real Madrid. "Estábamos en el autobús del equipo camino a Upton Park para jugar contra Fulham. Recibí una llamada de una persona del Real Madrid y me dijo: ‘Hola, trabajo para el Real Madrid y tenemos que hablar contigo. Le dije que tenía un partido importante que preparar y que no tenía tiempo para ese tipo de basura. Apagué mi teléfono, jugamos el partido y luego, volví a encender mi teléfono y vi alrededor de 30 mensajes de texto y 50 mensajes de voz. Fue entonces cuando supe que era serio. Entonces llamé a mi agente (Yvan Le Mee) y me dijo que teníamos que hablar con el Real Madrid porque estaban en un hotel en Heathrow. Era el último día de la ventana de fichajes y fuimos allí y comenzamos a negociar", finalizó.