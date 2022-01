Benzema comparó el tridente del Real Madrid con Messi, Neymar y Mbappé | Fuente: Instagram

Karim Benzema advirtió en Francia de que "no hay miedo" en el Real Madrid de cara al próximo partido de Champions League contra el PSG y de que los merengues irán a París "para ganar".

El sorteo de octavos de final deparó un emocionante PSG vs. Real Madrid, aunque Karim Benzema reconoció que les "hubiera gustado otro" rival, pero afirmó que "si quieres llegar hasta el final, hay que ganar a todos".

“Cuando vayamos a Francia para jugar ese partido contra París, será para ganar", dijo en entrevista con ‘France Football’, que recientemente lo eligió el mejor jugador francés del 2021.





Benzema ante el tridente del PSG

Karim Benzema es la gran figura del Real Madrid, siendo el máximo anotador de la temporada. En el duelo de Champions League tendrá que enfrentarse al tridente del PSG conformado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, sobre los que marcó distancia respecto al actual ataque merengue.

"No es lo mismo, no tienen ni la misma edad ni han vivido lo mismo", apuntó.



Benzema, de 34 años, reconoció que ya no puede hacer más sobre el terreno de juego para ganar el Balón de Oro, excepto conseguir "más títulos a nivel colectivo".

"Mi motivación es hacerlo mejor cada año. Y es lo que hago, mejorar, en términos de estadísticas, de goles, de asistencias, de progresión", destacó.

Karim Benzema quedó cuarto en el último Balón de Oro, en noviembre pasado, por detrás de Leo Messi, Robert Lewandowski y Jorginho.

A pesar de que ha superado a la gran estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, en el trofeo nacional, Benzema eludió hablar en términos de competencia con el atacante del PSG y compañero suyo en la selección gala, y dice sobre él que "ya es uno de los grandes jugadores y va a ser muy grande". "Tenemos la suerte de jugar juntos en la selección, veo su potencial y sé lo que es capaz de hacer", sentenció.





