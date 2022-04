Karim Benzema, delantero de Real Madrid. | Fuente: AFP

Fernando Hierro, exfutbolista internacional del Real Madrid, declaró que Karim Benzema es uno de los mejores jugadores del mundo y que en su opinión le daría el Balón de Oro de la presente temporada debido a su gran rendimiento en la Champions League y LaLiga Santander.

"Es un jugador extraordinario y es el jugador con más responsabilidad ofensiva del equipo. Todo lo sabemos, pero eso lo deciden los que dan los premios. Yo le daría el Balón de Oro", declaró Hierro, que participó en un evento de LaLiga en el Wanda Metropolitano.



"No me meto en la casa de nadie pero pensar en el paseíllo sobra. No logro entender mucho esa polémica. El noventa y pico de los equipos que ganan, cuando van al siguiente partido, se les hace paseíllo y eso se llama respeto", confesó el exjugador sobre el francés Karim Benzema.

Karim Benzema ha sido clave para que el Real Madrid se encuentre a horas de alzar el título de LaLiga y que aún tenga chances de clasificar a la final de la Champions a pesar de la derrota 4-3 ante el Manchester City, en el Etihad Stadium.

Karim Benzema, que está completando una excelente temporada y lleva marcados 41 goles en 41 partidos oficiales.

¿Karim Benzema jugará de titular ante Espanyol?

Real Madrid alista la vuelta olímpica en LaLiga Santander cuando reciba a Espanyol, aunque para este compromiso el cuadro merengue reservaría a sus estrellas en la delantera, como lo son Karim Benzema y Vinicius Junior, quienes podrían ser reservados para la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Al respecto, Carlo Ancelotti no descartó que Benzema y Vinicius no estén desde el arranque ante el Espanyol para evitar una lesión que le impida jugar contra el City de Pep Guardiola.

"Creo que pueden descansar Benzema y Vinicius, pero soy partidario de que si están bien tienen que jugar. Si alguien necesita descanso se lo doy, pero no porque el partido sea fácil. Si hay riesgo de lesión, descansan", señaló en conferencia de prensa.





