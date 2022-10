Karim Benzema fue clave en el título de Real Madrid en la Champions League 2021-22. | Fuente: AFP

Karim Benzema recordó su ingreso a Real Madrid en 2009 previamente a brillar con Lyon en la Ligue 1. El atacante de 34 años se sinceró y afirmó que no la pasó bien cuando llegó al club más laureado en la historia de la Champions League. Señaló que tuvo un comienzo duro y que se sintió "solo".



"Los comienzos fueron difíciles, muy difíciles, porque yo era muy joven y estaba muy solo en el Madrid. No conocía el idioma. La primera temporada fue muy complicada, pero también me obligó a reflexionar", reconoció en una entrevista concedida a GQ.



"Me dije: 'Esto no es fácil. Tengo talento, todo lo necesario para triunfar en este club, pero debo averiguar qué necesito mejorar para seguir creciendo. Si continúo al nivel en el que estoy ahora, no lograré triunfar'. Desde entonces, ha habido un crecimiento constante hasta el punto en el que me encuentro hoy", añadió Benzema.

Y agradece todo el esfuerzo realizado por sus padres en una familia numerosa. "Lo pasaron muy mal, realmente mal. Si hablamos de héroes, los míos son mi padre y mi madre". De ellos aprendió cosas para educar ahora a sus hijos y desveló la exigencia que transmite.

Benzema sobre Zidane y Ronaldo

"Lo que he soñado, lo consigo. Logro mi propósito y paso al siguiente. Este tiene un significado especial porque ha sido mi objetivo desde que era muy joven. Todos los futbolistas sueñan con ganar el Balón de Oro algún día", indicó Benzema en relación a sus ídolos: su comptariota Zinedine Zidane y el brasileño Ronaldo.

Benzema baja en Champions League

El uruguayo Federico Valverde acabó cojeando el partido ante el Sevilla por una dura entrada del argentino Papu Gómez, mientras Karim Benzema tampoco fue convocado por el entrenador Carlo Ancelotti de cara al choque ante Leipzig por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League.



"Fede le han dado un golpe en la pierna y le molesta. Tenemos que ver, no sé si se puede recuperar para el partido del martes como pasa con Karim que no recuperará y volverá el domingo", aseguró en rueda de prensa Ancelotti.



Con la clasificación a octavos de final ya certificada, a falta de ser matemáticamente primero de grupo, se esperan rotaciones del técnico italiano en su equipo titular para medirse al Leipzig.