Keylor Navas será titular esta tarde cuando Real Madrid se enfrente a Leganés por la Copa del Rey | Fuente: AFP

El meta belga Thibaut Courtois, que acabó aparentemente sin problemas el duelo liguero del último domingo ante la Real Sociedad, sufre una lesión de grado I en el músculo ilíaco izquierdo, según ha informado el Real Madrid.



Courtois jugó los noventa minutos en la derrota casera liguera frente al conjunto donostiarra, si bien el martes no participó ya en la sesión preparatoria del equipo.



El meta, que no había entrado en la convocatoria para el duelo de esta noche frente al Leganés, de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, aparentemente por descanso, fue sometido esta misma mañana a unas pruebas médicas.



"Se le ha diagnosticado una lesión de grado I en el músculo ilíaco izquierdo. Pendiente de evolución", según reza el parte médico del Real Madrid.



En el mismo, no se especifica el periodo de recuperación, aunque puede estar entre las dos semanas.



La baja de Courtois deja vía libre, además del doble duelo copero frente al Leganés, de momento a la titularidad del costarricense Keylor Navas para el encuentro liguero del domingo en terreno del Real Betis





(Con información de EFE)