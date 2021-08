Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Se aleja cada vez más de Real Madrid. El entrenador de París Saint Germain (PSG), Mauricio Pochettino, está convencido que Kylian Mbappé se quedará en el club parisino a pesar del interés del Real Madrid en este mercado de fichajes.

"Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas", señaló Pochettino en rueda de prensa. Agregó que no cree en los rumores de las últimas semanas sobre el futuro de Mbappé.



"Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto por experiencia que algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser y muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo", añadió.



El DT argentino idnicó que tiene una buena relación con el campeón mundial con Francia. "Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Pero está clarísimo que tiene un año más de contrato si no renueva, o sea que es jugador del PSG. Nosotros estamos contentos y por lo que él me muestra a mí, está contento con nosotros también".

El jueves por la mañana, los diarios deportivos españoles Marca y AS dedicaron sus portadas al delantero. "El Madrid no se rinde", asegura el último.

Kylian Mbappé con Pablo Sarabia. | Fuente: AFP

Toni Kroos habló de Kylian Mbappé

Mientras la Cadena Ser de España afirmó que Kylian Mbappé ya tomó una decisió sobre su futuro y ya le comunicó a sus compañeros que se quedará un año más en el París Saint Germain (PSG), desde la interna de Real Madrid no descartaron la llegada del campeón mundial con Francia.

Según recoge Goal, Toni Kroos volvió a manifestarse en el podcast 'Einfach mal Luppen' que comparte con su hermano Felix Kroos. En esta ocasión el tema más importante fue Kylian Mbappé y la chance de vestirse con la camiseta de Real Madrid.

El volante alemán cree que el efecto Lionel Messi beneficiará a Real Madrid. "Veremos cómo se soluciona todo (por el fichaje de Messi al PSG). Puede que el movimiento sea bueno para nosotros porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador", comentó.





NUESTROS PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.