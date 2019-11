Kylian Mbappé, delantero de PSG. | Fuente: AFP

Millones de hinchas del Real Madrid sueñan con el fichaje de Kylian Mbappé. Incluso el entrenador del club Zinedine Zidane no escatimó elogios hace una semanas para el joven delantero francés. Ahora, el exvicepresidente del Mónaco Vadim Vasilyev reveló que el jugador del París Saint Germain (PSG) le dijo que su sueño era jugar en el cuadro merengue.

"¿Cuándo? No sé nada, pero parece ineludible. La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco, y él me dijo: 'Vadim, para mi es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Madrid esperará", señaló Vasilyev a Le Parisien.

Como se recuerda, Mbappé destacó nítidamente en el Mónaco pese a su juventud. Así el PSG consiguió fichar a la perla francesa en 2017, pese al interés del Real Madrid.

Lo cierto es que el interés de Real Madrid sigue vigente por Mbappé, que tendrá que decidir el próximo año para decidir si continúa en el PSG o apuesta por una nueva etapa en su carrera.

De momento, PSG mantiene su postura de renovar con el jugador de 20 años, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022.