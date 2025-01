Ancelotti destaca el liderato de Real Madrid: "He oído que jugamos muy mal al fútbol y somos líderes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlo Ancelotti destacó la victoria de Real Madrid ante Las Palmas, que lo coloca como el único líder de LaLiga de España. Ahora los merengues sumaron 46 puntos y sus más cercanos perseguidores son Atlético de Madrid y Barcelona, con 2 y 7 puntos menos, respectivamente.

Además, el entrenador italiano señaló que está "confundido" después de escuchar que su equipo juega "muy mal al fútbol".



"El fútbol es así pero estoy aún algo confundido porque los últimos días he oído que jugamos muy mal al fútbol y somos líderes. Seguiré estudiando a ver quien se equivoca", aseguró tras ser preguntado por la reacción del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.



"No quiero decir que somos los que mejor jugamos. A veces lo hacemos bien y otras menos bien pero que jugamos muy mal.... Que me digan que el equipo no está trabajado. A veces tenemos equilibrio o no, más o menos compromiso pero nadie es perfecto. No veo súper equipos que jueguen un fútbol fantástico. Nosotros jugamos teniendo en cuenta las características de los jugadores que tenemos", añadió.



Incluso el técnico italiano llegó a afirmar que la crítica es más dura con el Real Madrid y especialmente con su figura tras cualquier derrota. "Sí, creo que sí", confesó cuando se le trasladó lo que ha ocurrido este curso después de cada partido perdido.

Carlo Ancelotti celebra el segundo gol de Kylian Mbappé. | Fuente: DSports

