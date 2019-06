Takefusa Kubo es el futbolista más joven que participa en la Copa América 2019. | Fuente: EFE

Takefusa Kubo sacó a relucir una de las virtudes que puede ser fundamental para su adaptación al Real Madrid: el buen manejo del idioma español. Al término de la derrota de Japón en su debut en la Copa América, al mediocampista de 18 años le preguntaron sobre las comparaciones que se le hace con Lionel Messi y aseguró que estas no son de su agrado.

"Ahora solo pienso en la Copa América, cuando acabe todo ya pensaré en lo que se viene con el Real Madrid. Por otro lado, no me guste que me comparen con un gran futbolista como Lionel Messi, pero seguiré trabajando", dijo.

Takefusa Kubo formó parte de las divisiones inferiores del Barcelona, lo que explica su fluidez al momento de hablar el castellano. Además de responder a sus comparaciones con Lionel Messi, el volante asiático dejó en claro que recién se enfocará en el Real Madrid una vez que termine su participación en la Copa América 2019 con la Selección de Japón.