El fichaje del Real Madrid que se frustró por la entrada de Sergio Ramos a Mohamed Salah | Fuente: Twitter

Mucho se ha hablado de la artera falta de Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, a Mohamed Salah del Liverpool en la final de la Champions League del 2018. Y ahora, se ha revelado que una joven promesa del equipo inglés rechazó ir al cuadro español por esta acción en particular.

Harvey Elliot es un prometedor delantero inglés que a los 16 años (ahora tiene 17) dejó las filas del Fulham y pasó al Liverpool, donde se ha convertido en el debutante más joven en la historia de la Premier League. Sin embargo, todo eso pudo haber cambiado si finalmente aceptaba la propuesta que el Real Madrid le hizo a su familia para que integre sus filas.

Ha sido el propio Harvey Elliot el que ha contado a The Athletics que tuvo la oportunidad de viajar invitado por el Real Madrid a España para que pueda conocer el Santiago Bernabéu y las instalaciones del club. El joven delantero explicó que cuando le enseñaron el vestuario y la camiseta de Sergio Ramos, le ofrecieron la posibilidad de conocer al capitán del equipo. "No, está bien así. No me gusta después de lo que le hizo a Mo Salah", respondió Elliot.