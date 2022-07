Luka Jovic vivirá su primera experiencia en la Serie A con Fiorentina. | Fuente: @ACFFiorentinaEN

No va más como jugador merengue. El serbio Luka Jovic abandona la disciplina del Real Madrid a la que llegó en el verano de 2019 a cambio de unos 60 millones de euros y en la que ha pasado tres temporadas en las solo ha podido anotar tres goles. Ya firmó contrato con Fiorentina hasta 2024.



En la operación, Real Madrid se ahorra el sueldo de Luka Jovic y se guarda un porcentaje de una futura venta durante su estancia en Italia con Fiorentina.



Y es que Jovic no ha cuajado en ningún momento en el Madrid. Además de que solo anotó tres goles con la camiseta blanca, dos de ellos en su primera temporada, no estuvo ni cerca de amenazar el puesto de Karim Benzema, quien, además, este último año firmó la mejor campaña de su carrera y es el máximo favorito al Balón de Oro.

Jovic no destacó en Real Madrid y ahora busca el éxito en Fiorentina

Tanto es así que el serbio solo ha disputado dos partidos seguidos como titular en dos ocasiones. La primera, en la Supercopa de España de 2020, título que se llevó. Jugó 83 minutos en las semifinales frente Valencia (1-3) ante el que registró una asistencia, y otros 83 minutos contra Atlético de Madrid (0-0 y 4-1 en penaltis), en la final.



La segunda vez que enlazó dos encuentros consecutivos fue al comienzo de la siguiente campaña, en LaLiga Santander. 72 minutos contra el Betis y 58 frente al Valladolid; su presencia no tuvo influencia en el marcador.



En enero de 2021 Real Madrid decidió, previa petición del futbolista, ceder a Jovic al Eintracht Frankfurt, club desde el que le fichó tras despuntar con solo 21 años y finalizar su última temporada con 27 goles y siete asistencias en 48 encuentros.

En su reestreno en Bundesliga marcó dos goles en 27 minutos, pero fue un espejismo; solo anotó dos tantos en los siguientes cuatro meses.

Se le acabó la gasolina a Luka Jovic en Real Madrid

Tras esta cesión volvió al Real Madrid y su presencia en el equipo fue residual, adelantado incluso por Mariano Díaz o Isco Alarcón -de falso ‘9’- como alternativas a Benzema.



Su momento cumbre en el conjunto blanco, en cuanto a rendimiento individual, llegó el pasado 4 de diciembre de 2021 cuando, lesionado Benzema en el minuto 17, Luka Jovic saltó al terreno de juego en San Sebastián para liderar a los suyos, con una asistencia a Vinicius y un gol, en la victoria 0-2 frente a la Real Sociedad.



Sin embargo, Benzema recortó plazos de vuelta de su problema muscular y Jovic volvió al ostracismo. Circunstancia que le hizo solicitar su salida durante el mercado de invierno, pero tras una conversación con Carlo Ancelotti se quedó. Ahora, pone rumbo a Fiorentina con la presión de hacer olvidar a su compatriota Dušan Vlahović -ahora en Juventus- y con el objetivo, como dijo recientemente su padre, de "ver quién tiene razón y quién se equivoca".

