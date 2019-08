Luka Jovic llegó al Real Madrid en el último periodo de transferencias proveniente del Eintracht Frankfurt. | Fuente: AFP

Luka Jovic fue una de las piezas con la que el Real Madrid reforzó su ataque en este periodo de transferencias. Sin embargo, desde el primer día tuvo una tarea muy complicada: pelear por el titularato con Karim Benzema. Con la presencia del francés, medios españoles creían que era poco probable que el atacante de 21 años se gane un lugar en el equipo y, por ello, dejaron abierta la chance de que se vaya a préstamo.

Sin embargo, en diálogo con el medio serbio 'Novosti', Luka Jovic se refirió a estas noticias y señaló que algunas hasta el daban risa. Además, dijo estar acostumbrado a enterarse de ese tipo de rumores y ya es consciente que los escuchará por el resto de su carrera.

"Me reí de las noticias que hablaban sobre una posible cesión. Los medios siempre se ocuparán de esas historias y he estado acostumbrado a todo tipo de comentarios desde el inicio de mi carrera. He aceptado el hecho de que siempre van a haberlos y el tiempo dirá lo que es verdad. Intento no leer artículos, no responder a mensajes de este tipo y concentrarme solo en el juego", dijo.

Luka Jovic llegó al Real Madrid en el último libro de pases por una cifra de 60 millones de euros proveniente del Eintracht Frankfurt. El serbio se ganó el interés de la 'Casa Blanca' tras anotar 27 tantos la última temporada y, finalmente, terminó siendo el elegido por Zinedine Zidane para reforzar la posición de delantero central.