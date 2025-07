"Termina una etapa gloriosa": Luka Modric emociona a los hinchas con emotiva despedida de Real Madrid [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es un futbolista que forma parte de la historia de Real Madrid. Se trata de Luka Modric, que tras jugar su último partido con el equipo merengue, rompió su silencio para dirigirse a los millones de hinchas en una entrevista con Real Madrid TV.

"Es difícil de decir, pero son emociones encontradas. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da más alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine. En el Real Madrid he crecido como jugador y como persona. El Real Madrid me lo ha dado todo futbolísticamente y por eso estaré agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista", señaló.

Modric, además, dice que no olvidará su etapa en Real Madrid, al que considera su segunda casa. "Ha sido un viaje largo, pero inolvidable. He crecido mucho como jugador y como persona. Tengo otra casa fuera de mi casa, porque Madrid y España son como mi segunda casa. Estoy muy contento y seguro de que con el tiempo seré aún más consciente de lo que he conseguido, porque voy a necesitar algún tiempo para sumar todas las emociones y todo lo que he conseguido aquí", agregó.

También habló de los impresionantes números. Con 28 títulos es el futbolista más ganador en la historia de Real Madrid.

"Escuchar mis números me pone contento y orgulloso de lo que he conseguido aquí. Ser el jugador que ha ganado más títulos en el mejor club de la historia del fútbol es algo impresionante. Pero no sólo es eso. También hay otras cosas, como el cariño de la gente. Siempre me quedo con eso porque es algo que nadie te lo puede quitar. No puedes engañar a la gente y no van a quererte solo porque juegas en el Real Madrid, pero ese cariño que me han dado es impresionante. Nunca me lo imaginaba", manifestó.

Florentino Pérez y el momento clave en Real Madrid

Modrid hizo hincapié en que el presidente Florentino Pérez fue clave en su gloriosa carrera en el cuadro merengue. "El presidente ha sido muy importante para mí, primero porque me trajo aquí. Desde aquel momento siempre me ha mostrado un cariño especial, siempre me ha tratado muy bien. Ahora puedo decirlo: me ha tratado diferente, me tenía un cariño muy especial. Y creo que lo ha demostrado en mi último partido, porque yo nunca había visto al presidente llorar. Cuando he visto las imágenes, ahí te das cuenta de que en verdad esta persona te quiere. Voy a estar eternamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia", apuntó.

Finalmente, el mediocampista croata indicó que la Décima fue el punto de quiebre para que Real Madrid alargue sus éxitos en la Champions League.

"Es difícil elegir un momento entre tantos instantes preciosos que he vivido aquí, pero siempre destaco y quiero recordar La Décima, porque ahí podemos decir que empezó todo. Empezó el dominio de los últimos 12 o 13 años, que ha sido increíble, ganando seis Champions en 10 años. Siempre menciono La Décima porque fue impresionante, y la manera en la que la ganamos define perfectamente lo que es el Real Madrid: nunca rendirse y creer hasta el final", concluyó.