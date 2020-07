Luka Modric de Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

El croata Luka Modric de Real Madrid ha vuelto a su mejor nivel en la reanudación de LaLiga Santander tras el parón debido al coronavirus y a sus 34 años, cumple 35 en septiembre, sigue siendo un jugador clave en el centro del campo para el francés Zinedine Zidane y por eso asegura que no quiere que se mire su DNI y que se le valore por lo que hace en el campo.



“Yo siempre le digo al míster que quiero jugar siempre, que me siento mejor jugando y no me gusta descansar. El míster lo sabe, pero él quiere rotar porque tenemos muchos jugadores que están jugando a muy bien nivel y tiene que rotar. Me siento cómodo jugando, lo que no quiero es que se me mire el DNI, que se mire lo que hago en el campo. Hablar de años y eso no me gusta”, aseguró en RealMadrid TV.



“En el confinamiento trabajaba mucho, meses sin parar y luego esto es el fruto de este trabajo y muy contento con mi rendimiento y sobre todo con el de todo el equipo porque hemos hecho algo espectacular; no solo este mes después del confinamiento, toda la temporada”, comentó.



Modric ponderó la importancia del trabajo durante la cuarentena para lograr la 34ª Liga de la historia del Madrid: “Creo que en general la temporada ha sido muy larga, con muchos partidos donde hemos hecho un trabajo espectacular y ahora posconfinamiento creo que este equipo ha mostrado el hambre que tiene, no se ha relajado y ha trabajado muy bien para volver al nivel que quería el míster de nosotros. Hemos ganado diez de diez, queda una más y queremos terminar de mejor manera posible”.



Por último, el croata se mostró confiado en que pueden remontar la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Manchester City el próximo 7 de agosto), en la que tienen que remontar un 1-2 adverso de la ida.



“Sí, este equipo nunca se conforma. Siempre queremos ganar. Sabemos que nos espera un partido muy complicado contra el Manchester City donde tenemos un resultado negativo, pero en el primer partido aquí mostramos buen fútbol. Fue una pena perder, pero es parte del fútbol; no puedes ganar siempre. Creo que tenemos suficientes recursos para ir ahí, hacer un gran partido y ojalá remontar. Hemos demostrado con estos partidos y ahora descansar un poquito y prepararlo bien”, concluyó.