Luka Modric, volante de Real Madrid. | Fuente: EFE

Su futuro está en el aire. Real Madrid recibió un duro golpe en sus deseos de alargar el contrato de Luka Modric (33 años), quien habría rechazado la primera oferta de renovación del cuadro merengue.

Según Telemadrid, Modric habría dicho “no” a Real Madrid, club donde el volante croata tiene contrato hasta junio del 2020. La idea merengue es ofrecerle dos años más de contrato al jugador y casi igualándole su sueldo al de Sergio Ramos, 10 millones de euros.

Sin embargo, esta propuesta no convence, de momento, a Modric que tiene la intención de cerrar el último gran contrato de su carrera a sus 33 años. Así no es descabellado pensar que el Balón de Oro acepte una futura oferta del Inter de Milán o del fútbol de China.

Ante ello, Piero Ausilio, director deportivo del Inter, se refirió a las chances de su club de fichar a Modric. “No creía que fuera posible fichar a Modric, pero ¿por qué no soñar? Sólo dije a quien me lo propuso que ahí estábamos, que si era verdad lo que nos decían tenían que hablarlo con el Madrid y avisarnos. Sinceramente, no nos sentíamos ni listos para una negociación porque conocíamos nuestras posibilidades. ¿Volver a intentarlo? En el fútbol de hoy nunca puedes decir nunca...”.

Luka Modric, quien fue elegido el Mejor Jugador de Rusia 2018, llegó al Real Madrid en el 2013 procedente del Tottenham. Y en noviembre de 2016 firmó su renovación con el cuadro madrileño hasta la temporada 2020.