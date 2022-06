Rüdiger a Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Real Madrid llegó a un acuerdo con el jugador Antonio Rüdiger, que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas. El central alemán llega proveniente del Chelsea inglés, club donde destacó en las últimas cinco temporadas. En 2020-21 consiguió la Champions con los 'blues'.



El próximo lunes 20 de junio, en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del equipo merengue, que el sábado último se proclamó como campeón de la Champions League.

De esta forma, el Real Madrid refuerza su zona defensiva con Rüdiger que se perfila como titular junto a Eder Militao en la zona central, mientras David Alaba sería colocado como lateral izquierdo, de acuerdo a información de la prensa española.

Rüdiger ha sido considerado como uno de los mejores defensas de la Premier League en los últimos años. Chelsea intentó renovar su contrato que vencía el 30 de junio, pero el central de la Selección de Alemania prefirió cambiar de aires y aceptó la propuesta del Real Madrid.

Rüdiger y su despedida al Chelsea

"Por desgracia, las conversaciones para mi renovación se complicaron el pasado otoño. Los negocios son los negocios, pero cuando no tienen noticias del club desde agosto hasta enero, la situación se complica. Después de la primera oferta, pasó mucho tiempo sin que pasara nada. No somos robots. No puedes esperar tantos meses con tanta incertidumbre sobre tu futuro", dijo Antonio Rüdiger a través de ‘The Players Tribune’.





