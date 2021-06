Real Madrid puso a uno de sus jugadores en el mercado de pasesA | Fuente: AFP

El mercado de pases continúa moviéndose de cara a la siguiente temporada y, por su parte, Real Madrid también trabaja en atraer nuevos fichajes y desprenderse de otros. Entre estas decisiones, la 'Casa Blanca' ha decidido poner en venta a uno de sus jugadores.

Se trata de Marco Asensio, delantero de 25 años, quien parece no calzar en los planes de Carlo Ancelotti para la temporada 2021-22 y, según informó el diario El Español, Real Madrid ya está a disposición de escuchar ofertas de opción a compra o a préstamo.

Como se recuerda, el delantero español no ha logrado asentarse del todo en el once titular ni tener suficiente regularidad en la 'Casa Blanca' a partir de la lesión de la rodilla que sufrió en 2019, por lo que no es considerado jugador intransferible, como hasta hace unos meses.

En tanto al jugador, Marco Asensio ha disputado 48 partidos y ha marcado tan solo siete goles. Esta baja estadística también le valió la no convocatoria a la selección de España para la Eurocopa. Por este motivo, Real Madrid tiene la idea de hacer negocio con el traspaso del jugador, ya que está valorado en 40 millones de euros.

