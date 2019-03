Iker Casillas dejó el Real Madrid en el año 2015 después de militar 16 temporadas. | Fuente: EFE

Iker Casillas fue uno de los futbolistas que asistieron a la presentación de la LaLiga Icons, un proyecto elaborado por la Liga Santander. El exportero del Real Madrid fue elegido como el primer representante de este programa y, al momento de declarar para los medios, manifestó que le gustaría volver a militar en un equipo del certamen español.

"He sido lo suficientemente suertudo para poder competir en la Liga Santander pero, lamentablemente, no estoy ahí en estos momentos. Lo que hice en Real Madrid será difícil revivir, mi tiempo allí quedó en el pasado pero me encantaría regresar a la liga española. Por otro lado, creo que la llegada de Zinedine Zidane le da mucho entusiasmo a los hinchas después de todo lo que ha logrado en los últimos años", dijo el portero de 37 años.

Por otra parte, a diferencia de algunos compatriotas suyos, Iker Casillas no le cerró las puertas a la Selección Española y aseguró que el deseo de volver a ser convocado sigue intacto.

"El tema de la selección para mí no está cerrado. A diferencia de otros compañeros, yo todavía no me he retirado del equipo. Creo que con los arqueros el asunto es diferente, pero respeto la decisión del entrenador de llamar a otros jugadores que cree que son mejores. Pero sigo teniendo el deseo, ¿por qué no?", sentenció Iker Casillas.