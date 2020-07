¿Se queda Gareth Bale en Real Madrid? Esto respondió su representante. | Fuente: AFP

Los problemas entre Gareth Bale y Real Madrid parecen nunca acabar. Como se conoce, el jugador galés no ha venido siendo considerado por el entrenador del equipo, Zinedine Zidane, y se ha convertido en un dolor de cabeza para la dirigencia por el costo que le resulta mantenerlo en su planilla.

Al respecto, el representante del futbolista, Jonathan Barnett, aseguró que Bale, pese a no tener minutos con el equipo 'blanco', no tiene la intención de abandonarlo a finales de la temporada.

"Está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Madrid", afirmó el representante del jugador en diálogo con BBC. Asimismo, se refirió a la relación que tiene con el entrenador francés.

"Gareh no busca sobrevivir a Zidane. Zidane ha tenido mucho éxito y no hay odio, simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena bien todos los días", agregó Barnett.

"Es una gran pérdida que no esté ocn el equipo en estos momentos, pero no se irá", recalcó el agente, además de descartar una salida del cuadro 'blanco' no solo en calidad de venta, sino también de cesión: "Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo".

Pese a no ser considerado en los partidos de Real Madrid, Gareth Bale cobra 17 millones de euros por temporada y, desde la reanudación del fútbol, no fue tomado en cuenta; sin embargo, protagonizó algunos momentos polémicos desde el banquillo 'blanco'.