Real Madrid durante su último entrenamiento en la capital española | Fuente: Twitter @RealMadrid

El plantel del Real Madrid no pudo regresar a casa y tuvo que pernoctar en Pamplona debido a que las condiciones climáticas no permiten su retorno a la capital española. Esto ha alterado todo su plan de trabajo con miras al partido de la semifinal de la Supercopa de España, que se jugará este jueves en Málaga.

Si tras el partido contra Osasuna, el técnico del Real Madrid y jugadores se mostraron indigados no solo por viajar hasta Pamplona en pleno temporal Filomena y, además, tener que jugar con fuertes vientos y nieve, ahora tienen que permanecer fuera de casa una noche más. La molestia aumenta porque esta medida podría alargarse.

"No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar", dijo el arquero Thibaut Courtois al finalizar el partido contra Osasuna a las cámaras de Movistar Tv.

Sucede que el jueves, Real Madrid tiene que enfrentarse al Athletic por las semifinales de la Supercopa y el plantel merengue debe estar con un día de anticipación en Málaga. Ante esto, la medida que ha adoptado la parte logística del club es que ya no regresen a Madrid y viajen de frente hasta Andalucía.

Según varios medios españoles, el equipo de Zinedine Zidane se quedará a dormir esta noche en Pamplona. Este lunes viajarán a Málaga para realizar sus entrenamientos previos antes de su encuentro contra el Athletic en La Rosaleda. El ganador de este encuentro se enfrentará en la final al vencedor de la llave conformada por Barcelonas vs. Real Sociedad.