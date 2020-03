El defensa recordó su gol más importante. | Fuente: AFP

El defensa Sergio Ramos aseguró que el gol de su vida fue el marcado ante el Atlético de Madrid en la final de la Champions League 2013-14. Real Madrid publicó un video de archivo donde el español recuerda el momento que le dio una nueva 'Orejona' a su club.

"Han pasado cinco años, pero parece que fue ayer. A pesar de que el fútbol pasa muy rápido, uno no deja de emocionarse. Cambió la historia de nuestro club porque hacía muchísimo tiempo que no se ganaba la Champions, además cuando prácticamente estaba todo perdido. Después de ese momento le dije a mi madre que me podía morir tranquilo pasase lo que pasase. Y sí, creo que es mi mejor gol, el gol de mi carrera, por todo lo que representa no sólo para mí, personalmente, sino para el mundo del fútbol y para nuestro club", afirmó Ramos.

Asimismo, el defensa afirmó que el gol ante el 'Atleti' lo hizo con el alma. "Soy una persona muy optimista, que hasta el último segundo que exista esa posibilidad siempre piensa que es posible. Soñaba con ese balón perfecto, que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro. Dicho y hecho: un gran balón de mi hermano [Luka] Modric, que lo hace volar y fue donde tenía que ir. No rematé con la cabeza, rematé con el alma", señaló el capitán del Real Madrid.

En la Champions League 2013-14, Atlético de Madrid ganaba por 1-0 tras el gol de Diego Godín a los 36 minutos. Sin embargo, el tanto de Ramos, a los 90+4 minutos, generó una prórroga, la cual aprovechó el club blanco para terminar el encuentro 4-1 a su favor. De esta forma, Real Madrid obtuvo su décima 'Orejona'.