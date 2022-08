Thibaut Courtois volvió a sumar un nuevo título con el Real Madrid. En el primer controló varios ataques peligrosos del equipo alemán. | Fuente: AFP

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, resaltó la importancia de no encajar goles en la final de la Supercopa de Europa, la tercera final europea consecutiva que deja la portería a cero.



"Tuve dos o tres (paradas) importantes en la primera parte, sobre todo la de Kamada solo conmigo, en la que vi el movimiento y que iba a tirar a mi izquierda. Jugamos un partido muy completo, pudimos meter algún gol más. Las últimas tres finales que hemos jugado hemos dejado la portería a cero y es clave para jugar", dijo en Movistar.



"Cuando juega el Real Madrid una final la suele ganar, es así este club y por eso es el más grande", añadió.



El portero madridista ve al equipo en buen momento físico pese a ser el primer partido oficial del nuevo curso. "No creo que estemos lejos del cien por cien físicamente, lo mostramos ante la Juve y hoy también. Estamos muy bien. Ahora en agosto tenemos una semana para preparar cada partido y luego con la Champions ya no hay tiempo para preparar partidos y hay que estar bien".



Por último, resaltó la dificultad que aumenta al ser el equipo a batir. "Siempre es más difícil cada año porque los equipos tienen más ganas ante un campeón. Septiembre y octubre serán muy importantes en Liga y Champion antes de ir al Mundial, dejar el club arriba en la tabla para irnos con la cabeza más despejada".





Thibaut Courtois llegó en 2018 a Real Madrid y le arrebató el titularato a Keylor Navas. | Fuente: AFP

Real Madrid campeón de la Supercopa



El Real Madrid conquistó su quinto título en la Supercopa de Europa, al superar 2-0 al Eintracht de Fráncfort en Helsinki, y alcanzó en lo alto del palmarés de este torneo a FC Barcelona y AC Milan. El austríaco David Alaba (minuto 37) abrió el camino para el campeón de España y de Europa. En la segunda mitad, el francés Karim Benzema sentenció (65).

En el pasado, el equipo actualmente campeón de España y de Europa se había llevado el título de la Supercopa continental en 2002 (ante Feyenoord), 2014 (ante Sevilla), 2016 (ante Sevilla) y 2017 (ante Manchester United).

Por contra, el Real Madrid perdió en otros tres duelos por la Supercopa de Europa, en 1998 ante el Chelsea, en 2000 ante el Galatasaray y en 2018 contra el Atlético de Madrid.

El Eintracht Fráncfort debutó este miércoles en la competición y no pudo hacerlo levantando el trofeo.





