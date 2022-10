Thibaut Courtois | Fuente: AFP

Este domingo Real Madrid se mide ante Osasuna en partido por LaLiga española y, en último momento, Thibaut Courtois, arquero del equipo de la 'Casa Blanca', se convirtió en baja tras sufrir una lesión que marginó del partido.

La noticia sobre el arquero belga se dio a conocer a través de las redes sociales de Real Madrid donde se precisó: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una ciatalgia izquierda. Pendiente de evolución".

En tal sentido, Thibaut Courtois no podrá disputar el duelo ante Osasuna por LaLiga y la preocupación de la 'Casa Blanca' es que no esté apto en partido de la Champions League. Para el encuentro de este domingo, el reemplazante en el arco de Real Madrid será Andriy Lunin.

Técnico del Real Madrid coincide con su colega del Barcelona

Por su parte, Carlo Ancelotti coincidió con Xavi Hernández en su análisis del calendario y la necesidad de regularlo: "Me parece bien porque el calendario está muy comprimido, hay muchos partidos. Las instituciones tienen que trabajar juntas para arreglar esto porque es un problema la cantidad del partidos que hay".



Donde no actuó igual fue a la hora de hablar con seleccionador. El técnico madridista dijo que él no ha pedido a ninguno que se cuidasen los minutos de sus jugadores: "Todas las veces que he hablado con seleccionadores es porque me llaman para saber la condición de los jugadores y yo les informo, nada más. Durante el periodo de selecciones no les llamo".