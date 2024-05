¡Tridente histórico! Modric y Casemiro se emocionaron con el retiro de Toni Kroos

Toni Kroos pasa sus últimos días en el Real Madrid luego de anunciar su retiro, noticia que conmocionó al mundo fútbol, especialmente en el equipo merengue en el cual sus jugadores le enviaron emocionantes mensajes.

Luka Modric no escatimó elogios para el volante alemán de 34 años, que tendrá su último partido con Real Madrid en el enfrentamiento ante Borussia Dortmund por la final de la Champions League, que se disputará el 1 de junio en Wembley (Londres).

"Ha sido un honor compartir el centro del campo del Real Madrid contigo. Nunca olvidaremos esta época dorada en el club de nuestras vidas. Hala Madrid y nada más", fue el comentario de Modric, que apunta a renovar una temporada más con el flamante campeón de LaLiga.

Por su parte, Casemiro reaccionó con cariño al anuncio de retirada del futbolista alemán y aseguró que "Kroos solo hay uno".

Recordemos que el brasileño, actual jugador de Manchester United, conformó con Kroos y Modric un centro del campo de leyenda en la historia del Real Madrid.

Mensaje de Casemiro

"Compañero de 'Champions' y amigo para siempre. Has sabido cuándo decir adiós, así que mira hacia atrás orgulloso y sonríe: te lo has ganado", escribió Casemiro en redes sociales junto a una foto con Kroos en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid.



"Kroos solo hay uno, el que hemos disfrutado todos (Lukita y yo especialmente), pero el de la foto es Toni. Cuantas anécdotas, victorias y títulos se han forjado en ese gimnasio. Era nuestra oficina y cuando había que ponerse serio, lo hacíamos; y cuando tocaba divertirse, pues también. Eres el jugador perfecto, pero yo me quedo con la persona", añadió.



Casemiro cerró su cariñoso mensaje asegurando fue "un placer" estar años de su carrera junto a Kroos y le deseó que sea "feliz". El centrocampista alemán respondió a su publicación con corazones y una frase: "Mi querido casemito".

