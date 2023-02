Toni Kroos llegó al Real Madrid tras disputar el Mundial 2014 | Fuente: Instagram

Leyenda vigente del Real Madrid, pero con un futuro todavía incierto. El centrocampista alemán Toni Kroos reiteró su deseo de finalizar su carrera deportiva en la ‘Casa Blanca’, club con el que renovaría su actual contrato, aunque no sabe “exactamente cuándo”, descartando fichar por otro equipo.

“Voy a terminar mi carrera aquí (en el Real Madrid). Solo que aún no sé exactamente cuándo”, expresó Toni Kroos en referencia a la renovación en declaraciones en el pódcast ‘Einfach mal Luppen’ que realiza junto a su hermano Felix.

En la conversación, el mediocentro puntualizó que “todavía no hay una decisión definitiva”, sino una “tendencia” hacia esa ampliación de su vinculación con el club madridista, donde desearía retirarse. Además, negó que el Real Madrid le estuviera presionando para que defina cuanto antes su futuro.

¿Toni Kroos se queda en Real Madrid?

Toni Kroos, quien llegó en 2014 al Real Madrid y cuyo contrato expira el 30 de junio de este año, ya reconoció tras levantar el Mundial de Clubes el 11 de febrero que aún no ha decidido si renovará, aunque se mostró “tranquilo”.

“Me lo estoy pensando. No tardaré muchos meses más, pero todavía no hay una decisión. Hay una gran relación entre el club y yo y nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo”, señaló.

La continuidad de Toni Kroos no es el único tema en la carpeta de renovaciones del Real Madrid. Está también el caso de Luka Modric, otro de las leyendas merengues. De acuerdo a ‘Marca’, el club solo tiene previsto ofrecerle la renovación al ‘10’ en caso de que en alemán no continúe o Jude Bellingham no desembarque en la disciplina 'merengue'. El conjunto blanco estaría a la espera de los acontecimientos.

Toni Kroos baja ante Elche

Para el partido del miércoles con Elche por LaLiga, Carlo Ancelotti no podrá contar con varios de sus jugadores habituales. Tal y como adelantó el propio técnico italiano en rueda de prensa, el Real Madrid tendrá las bajas de Thibaut Courtois y Toni Kroos, además de las de Mendy, Vinicius -sancionado- y Eden Hazard.

El internacional alemán se perdió la sesión del martes debido a una gastroenteritis. Su vuelta se produciría el sábado contra el Osasuna en Pamplona, cotejo previo al duelo de ida por octavos de final de la Champions League contra Liverpool en Anfield Road.





