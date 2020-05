Toni Kroos firmó por el Real Madrid en 2014 | Fuente: AFP

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 y desde ahí confirmó que es uno de los baluartes del mediocampo blanco. 13 títulos hasta el momento, destacando los tres trofeos consecutivos de la Champions League, le han dado la seguridad al talentoso volante alemán de cuál será su futuro.

"Tengo el propósito de estar aquí esos tres años, entonces tendré 33 años y será un buen momento para pensar cómo me siento y si quiero seguir jugando", dijo Kroos en entrevista con ‘Eurosport’.

El campeón mundial con la ‘Mannschaft’ tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2023 y aunque afirma que esperará por decidir su continúa después de esa fecha con su carrera, tiene un punto claro sobre lo que no sucederá.

"En todo caso, sobre mí no habrá titulares como 'Kroos se va dos años a China' o cosas parecidas. Olvídense", recalcó.

Su arribo al Real Madrid se produjo tras su paso por el Bayern Múnich, donde fue dirigido durante una temporada por Pep Guardiola, a quien afirmó admirar. Para Toni Kroos, es más factible renovar con los merengues que un reencuentro con Pep.

"En general, no puedo imaginarme en otra parte. Si nos reunimos y pensamos que todavía se puede renovar por un año, porque todavía el rendimiento es suficientemente bueno y todavía tengo motivación, no lo descartaría. No me puedo ir con 33 años a Inglaterra, donde se juega un fútbol muy físico, por ejemplo", aseguró.