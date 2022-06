Vinícius Jr.: "Seguiré en el club más grande del mundo" | Fuente: Instagram

Vinícius Júnior se consolidó como una de las grandes figuras del Real Madrid en la última temporada y el club tiene en agenda seguir contando con él por mucho más tiempo. Así, el brasileño reveló que su intención es renovar por "el club más grande del mundo", a pesar de posibles ofertas de otros equipos.

"Seguiré en el club más grande del mundo", confirmó Vinícius Jr. en ‘SportTV’, autor del gol de la final de la Champions League 2022 ante Liverpool que le valió al elenco merengue la ‘Decimocuarta’.

Vinícius Jr., de 21 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2024 y el acuerdo con el club será extender su vínculo hasta el 2026. De acuerdo a ‘Marca’, su salario pasará a ser de 10 millones de euros netos por temporada.

El brasileño llegó al Real Madrid en 2018 procedente del Flamengo en una operación de 46 millones de euros. Vini destacó el buen ambiente que hay en el vestuario. "Es el equipo más unido desde que llegué. Las celebraciones fueron diferentes este año, todos sentimos algo especial. Llegó gente más joven, con Rodrygo, Militão, Camavinga y yo. Todo el mundo se quiere, eso es importante", señaló.

Vinícius y Benzema, la dupla del Real Madrid

Vinícius Jr. marcó el gol del Real Madrid en la final de Champions League | Fuente: ESPN

Vinícius Jr. y Karim Benzema fueron una de las mejores duplas de ataque de Europa en la reciente temporada, no obstante, antes de la misma, la sociedad estuvo marcada por el episodio en el que el francés pidió a sus compañeros al descanso de un partido que no pasen la pelota al brasileño.

"No hubo nada. Karim me tiene un gran cariño, siempre hizo todo lo posible por ayudarme. Al día siguiente vino a hablar conmigo, dijo que no era eso. Siempre me lo tomé con buen ánimo, no lo tomé para el lado negativo. Siempre hace todo por mí en el campo", explicó.

"En el Real Madrid hay mucha presión, pero tuve la ayuda de Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, de los jugadores con más experiencia. He ido evolucionando con el tiempo. Esta temporada lo hice bien, así que es normal que la próxima sea mejor que esta", advirtió Vinícius Jr., que anotó 22 goles en 52 partidos este curso.





