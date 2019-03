Real Madrid | Vinicius Junior comparó así a Zinedine Zidane y Santiago Solari | Fuente: Twitter

En una entrevista para El Larguero, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior habló sobre cómo fue su relación con su exentrenador Santiago Solari y cómo es ahora el vínculo con el nuevo entrenador Zinadine Zidane.

Solari me dio la ocasión de jugar, de hacer mi trabajo y tengo un cariño mayor por él. Me decía que haciendo las cosas bien en el Castilla jugaría en el primer equipo. Luego, cuando llegó al primer equipo, me dio la opotunidad que me había prometido", contó el brasileño de 18 años.



Pero ahí no quedó todo, porque también detalló cómo le va con Zidane. "He visto videos de Zidane como jugador y era increíble. Casemiro me decía que cuando va a hablar con Zidane estaba nervioso. Es un poco distinto que te hable Zidane a que te hable Solari. Es una leyenda, ganó todo y es especial. A mí me dijo que tuviese tranquilidad con la lesión para volver más fuerte", sentenció.