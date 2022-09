Vinicius Junior durante el último entrenamiento previo al partido del Real Madrid ante Celtic | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY BUCHANAN

El futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Junior logró el viernes 2 de septiembre la nacionalidad española, tras meses de espera, según informó este lunes el club en un comunicado.



"El Real Madrid comunica que nuestro jugador brasileño Vinícius Junior juró la Constitución Española el pasado viernes 2 de septiembre, por lo que desde ese momento posee también la nacionalidad española", señala el Real Madrid.



De esta forma, Vinícius, que aterrizó en España en julio de 2018 tras ser fichado por el Real Madrid, libera al club una plaza de extracomunitario, de la que no dispuso en el mercado de verano para acometer la llegada del delantero Gabriel Jesus, que era del gusto de Carlo Ancelotti como complemente de Karim Benzema.



Vinícius ya disputó ante el Betis el pasado sábado en LaLiga Santander su primer partido con el Real Madrid con su doble nacionalidad. Con 22 años es una de las grandes estrellas de la selección con la que Brasil buscará proclamarse campeón del mundo el próximo diciembre en el Mundial 2022.

Vinícius promete 'amor eterno' al Real Madrid

Vinícius Junior aseguró el día que se hizo público que ya dispone de la nacionalidad española, que desea estar "mucho tiempo" en el Real Madrid y convertirse en una leyenda, siguiendo los pasos de Marcelo, Luka Modric o Karim Benzema.



"Quiero marcar más goles y dar más asistencias pero lo principal para mí es jugar bien con mi equipo y seguir ganando. Tengo 22 años y tengo muchas ganas de seguir evolucionado y dando muchas cosas al club que me lo da todo, la tranquilidad y la confianza para hacer un gran fútbol para nuestra afición. Es lo que quiero hacer", aseguró en rueda de prensa en el estadio del Celtic.



Vinícius mostró el deseo de jugar toda su carrera en el Real Madrid y seguir cosechando éxitos. "El club y la afición siempre me han dado muchas cosas desde que llegué con 18 años cuando empezaba mi carrera en el fútbol. Ahora tengo 22 y tengo claro que la gente me quiere mucho en Madrid. Me encanta estar en la ciudad, a mi familia también. Lo tiene todo para vivir mucho tiempo. Quiero estar por mucho tiempo en el Real Madrid".



Superada la crítica que le acompañó en sus inicios, el brasileño mostró la mentalidad que le ha impulsado a convertirse en gran referente del equipo.



"Siempre escucho a la gente que me quiere de mi familia, a la que está conmigo todos los días. Lo que hablan fuera va a ser que estoy mal cuando estoy mal y que estoy bien cuando lo hago bien. Me da igual. Quiero hacer las cosas para mi gente, que saben el trabajo que hago a diario y las cosas que dejo de hacer para ser un gran futbolista. Espero una temporada de muchos goles y asistencias, seguir evolucionando para estar mucho tiempo aquí como Modric, Karim, Marcelo que ya se fue o Toni Kroos".

