Vinicius Tobias posando con la camiseta del Real Madrid | Fuente: @vinicius_04ofc

Vinicius Tobias, reciente fichaje del Real Madrid, que llega a prestamo a la 'casa blanca' hasta la temporada 2023 procedente del Shakhtar Donetsk, estuvo presente en las oficinas de Valdebebas y ya luce como nuevo refuerzo madridista. El lateral derecho de 18 años permanecerá en el primer filial, dirigido por Raúl González.



El exjugador del Shakhtar Donest, había fichado por el elenco ucraniano a principios de este período tras militar en el inter de Porto Alegre, institución que lo forjó como futbolista. Sin embargo, pese a que entreno con el primer equipo comandado por el estratega Roberto De Zerbi, no pudo debutar oficialmente debido al conflicto de invasión de Rusia y Ucrania.



Por ese motivo, el internacional con la Selección de Brasil en las categorias inferiores, aprovechó la oportunidad de continuar su carrera deportiva en el cuadro del Santiago Bernabéu, siendo uno de los futbolistas mejor valorados de su categoría 2004. En principio, el nacido en Sao Paulo jugará y seguirá formándose con el Real Madrid Castilla, con el que buscará subir a la segunda división del fútbol español.



Vinicius Tobias y sus primeras impresiones

Luego de exhibirse con la camiseta del Real Madrid y haber conocido las instalaciones del club, el defensa brasileño aprovechó sus redes sociales oficiales para describir el gran momento que venia pasando en su carrera, pese a tener solamente 18 años y aún no haber podido debutar como jugador profesional.



"Incluso en todas las dificultades, nunca dejé de ser un mocoso soñador.Hice de mi sueño mi destino. Y, hoy, puedo decir que ese chico de Ermelino Matarazzo vestirá la camiseta del club más grande del mundo.Gracias a todos los que me apoyaron en todo momento, en especial a mi esposa y familia.Y no pude evitar agradecer al Shakhtar y desear mucha fuerza al guerrero pueblo ucraniano. El futuro me espera, estoy lista para brillar.!¡Hala Madrid!", publicó Vinicius Tobias a través de su instagram.











