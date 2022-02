Dani Carvajal fue titular en la goleada del Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Lo tiene claro. Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, se mostró satisfecho por la victoria ante Alavés porque tras la derrota encajada contra PSG en la Champions League"el equipo necesitaba un buen partido y recuperar sensaciones".



"En Real Madrid necesitábamos un buen partido y ganar para recuperar sensaciones después de la derrota justa en Champions. El equipo ha jugado bien y ha merecido los tres puntos", resumió en Movistar LaLiga luego del cotejo frente al Alavés en la fecha 25 de la liga española.



Asume que no estuvo bien ante el conjunto parisino en el torneo europeo. "Mis decisiones el otro día no fueron acertadas. Yo estoy tranquilo. Uno tiene mejores días y peores días pero lo mejor es seguir aquí cada partido, volver al césped y seguir", asumió el jugador del Real Madrid.

Real Madrid vuelve a sonreír en LaLiga Santander

Vinicius Junior fue el autor del segundo gol del Real Madrid ante Alavés. | Fuente: AFP/ESPN

El exBayer Leverkusen acepta las críticas. "Al final en este club vives de todo. Me ha tocado ganar mucho y después del partido del otro día nos tomamos las críticas para mejorar con ese partido de vuelta en el horizonte", dijo sobre los pitos que sonaron en algún momento del encuentro.



"No es nuevo que pase en este estadio. La exigencia es máxima y es normal. Estamos acostumbrados. Después, en la segunda parte, la afición nos ha dado ese plus para ganar", insistió luego de reconocer que juegan mejor en el segundo tiempo.



"Al fin y al cabo los primeros 45 minutos la energía del rival es más alta y por eso llegan los goles en el último tramo del partido. El rival se cansa y el esfuerzo hace mella", concluyó el futbolista del Real Madrid.

Ahora, la 'Casa Blanca' pone su mira sobre Rayo Vallecano, su rival como visitante el próximo sábado en condición de visitante.

Luego se vendrá el duelo con Real Sociedad y la esperada revancha frente al PSG, esta vez el Bernabéu. (EFE)

