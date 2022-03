Carlo Ancelotti: "No me preocupa que no juegue Karim Benzema" | Fuente: EFE | Fotógrafo: CATI CLADERA

Carlo Ancelotti manifestó que "no" le "preocupa" que el francés Karim Benzema no pueda jugar este domingo el Clásico ante el Barcelona, ya que considera que el Real Madrid puede ganar sin él en el Bernabéu.

"Karim y Mendy no pueden jugar mañana. Se quedan aquí y la próxima semana trabajarán con nosotros", declaró en rueda de prensa. "Nunca hemos arriesgado, en el partido de París tampoco y jugó. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado y tiene un poco de molestias. Es una pequeña lesión, pero le permite entrenar", indicó el italiano.

Con 22 goles en LaLiga, Karim Benzema es el máximo anotador del certamen y la gran figura del Real Madrid líder en España, sin embargo, Carlo Ancelotti se mostró convencido de que pueden vencer sin él.

"Creo que lo podemos hacer. Benzema es una parte muy importante de este equipo, pero finaliza bien el trabajo del equipo. Tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones sin Karim", manifestó.

¿Quién remplazará a Benzema en el Clásico?

En una temporada del Real Madrid marcada por pocas rotaciones de sus principales jugadores, Ancelotti afirmó que el francés “ha jugado lo justo”. "Tenemos que evaluar el futuro de Benzema. Su ausencia ha afectado al equipo. Ha tenido lesiones en el momento justo de la temporada, y con esta es lo mismo. Tiene 34 años, le han pasado molestias muy pequeñas y ha vuelto pronto. Él volverá a marcar la diferencia. Que no juegue mañana no me preocupa, porque tenemos tiempo para recuperarlo para final de temporada, donde marcará la diferencia", explicó el entrenador.

Para el puesto de centrodelantero, el Real Madrid cuenta como opciones de Karim Benzema con Luka Jovic y Mariano Díaz, aunque no serían las únicas opciones de Carlo Ancelotti ante Barcelona.

“Todo está decidido. Tenemos a Mariano, a Jovic, he puesto a Isco una vez, a Rodrygo... He elegido la opción que creo que es mejor para este partido", indicó.

Sobre el Clásico, resaltó que es un partido "que normalmente exige mucho" y que es "especial" para todos. "Necesitamos sacar lo mejor. Va a ser un partido con muchas facetas: bloque bajo, presión arriba... Jugamos un partido muy fuerte contra un rival que lo está haciendo muy bien. No se va a ganar solo con una cosa, tenemos que defender bien, jugar bien, salir bien desde atrás con el balón, jugar vertical... Tenemos que hacer un partido completo", remarcó.





NUESTROS PODCASTS

Doce son los futbolistas que hasta la fecha están a disposición y entrenando con Ricardo Gareca. En una semana Perú jugará el partido más importante de las clasificatorias. ¿Cómo llegamos a estos partidos decisivos?