Barcelona vs. Real Madrid: ¿cómo y dónde ver por TV la final de Supercopa de España? | Fuente: Adidas / Nike

Real Madrid y el Barcelona protagonizarán en el Estadio King Fahd International la final de la Supercopa de España, un duelo a partido único por un título que no protagonizaban ambos desde hace casi nueve años.

El conjunto madridista y el azulgrana necesitaron de sendas tandas de penales ante el Valencia y el Betis respectivamente para citarse en el segundo Clásico de la temporada tras el de LaLiga que se llevó la ‘Casa Blanca’ (3-1), ahora con más en juego porque permitirá a uno de los dos levantar un trofeo, algo que en el caso de los de Xavi Hernández no pasa desde el 17 de abril de 2021 cuando conquistaron, entonces con Ronald Koeman en el banquillo, la Copa del Rey.

Aunque Real Madrid y Barcelona lucharon por la Supercopa de España por última vez en 2017, entonces fue a doble partido, con clara victoria global por 5-1 de los madridistas, que compitieron como campeones de LaLiga y al igual que sucederá este domingo, tras haber firmado el doblete con la Champions League.

También el año pasado se midieron en esta competición, ya bajo el nuevo formato, pero sin el título en juego porque quedaron emparejados en una de las semifinales, saldada con triunfo de los de Carlo Ancelotti por 3-2 tras una prórroga.

Real Madrid vs. Barcelona: horarios del partido en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m .

Brasil: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

Real Madrid derrotó 3-1 a Barcelona en el último Clásico del 2022, por LaLiga | Fuente: AFP

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona vs. Real Madrid chocarán en duelo vibrante el domingo 15 de enero. 'El Clásico' entre ambas escuadras está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio King Fahd Stadium, en Riyad (Arabia Saudita).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Real Madrid?

El Clásico EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar y en México por Sky Sports y Blue To Go. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de D GO.





NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33 % desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5 %.