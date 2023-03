Guía de partido, Real Madrid vs Betis en Sevilla. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Los merengues quieren volver a la victoria. Este fin de semana, Real Madrid visitará al Betis en uno de los duelos pactados por la fecha 24 de LaLiga Santander.

En el Real Madrid llegan de igualar 1-1 como local ante el Atlético en el Santiago Bernabéu en la jornada pasada y también de caer por la mínima diferencia a manos del Barcelona en el Clásico por la ida de semifinales de la Copa del Rey. Si es que los blancos no quieren alejarse del líder Barça, están en la obligación de ganarle al Betis.

Carlo Ancelotti, italiano entrenador del Real Madrid, reconoció que no tienen "margen de error" en LaLiga, al encontrarse a siete puntos de los culés antes de jugar este domingo 5 de marzo en el Benito Villamarín.

Real Madrid vs. Betis: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

"Lo estamos manejando bastante bien. El equipo está en una buena condición física. Recuperaremos la semana que viene a Mendy. Es un partido difícil porque el Betis está bien organizado y juega un fútbol atractivo. No tenemos margen de error", dijo en rueda de prensa.

'Carletto' insistió en su análisis de que hicieron un buen partido en Copa frente al Barcelona a pesar de la derrota 0-1, a la vez que quiso pasar página.

"He visto el partido y me quedo con lo que dije después. Fue un buen partido por nuestra parte, tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas las hemos hecho bien", comentó el DT del Real Madrid.

"No pensamos en esto, pensamos en el partido. La realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa e intentaremos recuperarla", completó.

Además, el exDT del Chelsea, PSG y AC Milan comentó que él no necesita informes arbitrales para preparar los encuentros.

"No los necesito, yo conozco a los árbitros. Siempre me he informado por mí mismo. En los últimos tiempos, el hecho de que tengas un montón de partidos, hace que tengas mucho conocimiento de los árbitros de Primera División; no necesitas un informe, no necesito ayuda en este sentido", declaró

Por su parte, Ancelotti aseguró que ve a Vinícius Junior centrado en lo que tiene que hacer. "No me preocupa porque veo a un jugador que está concentrado en lo que tiene que hacer. Lo importante es que no pierda las ganas ni la ilusión", dijo.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Betis vía TV por LaLiga?

Será transmitido a toda Sudamérica por la señal de D Sports (DirecTV), en tanto que en España lo ves en Movistar LaLiga. (EFE)

