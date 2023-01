Real Madrid choca con el Cacereño, de la segunda división de España | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

Sin ocho titulares habituales de Carlo Ancelotti, con la oportunidad para la segunda unidad encabezada por Eden Hazard, en su tercera titularidad del curso y con la obligación de brillar en Copa del Rey si quiere aumentar su protagonismo el belga, el Real Madrid visita al Cacereño, equipo de la Segunda RFEF que vivirá el día más importante en sus 103 años de historia.



Un partido inolvidable para el Cacereño; un encuentro incómodo de jugar con mucho que perder y poco que ganar para el Real Madrid. En una competición que nunca ha sido prioridad, aunque Carlo Ancelotti ya la ganó en su primera etapa y, pese a que con sus decisiones deja ver que se aleja en importancia de LaLiga y 'Champions', le gustaría volver a repetir.



En su primer paso dando entrada a la segunda unidad. A jugadores que tienen que demostrar para ganarse un cambio de rol. Sin jugadores 'tocados' como Thibaut Courtois y Dani Carvajal que se suman en la enfermería a Mariano. Pero también sin titulares frescos porque no jugaron el Mundial como David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos o Karim Benzema. Y el respiro para los mundialistas Luka Modric y Vinícius Junior.



El primer parón de la temporada para 'Vini', de nuevo en el ojo del huracán, víctima de insultos racistas en Pucela que provocaron sus gestos al público. La incomprensión de una falta de respeto reiterada por el color de su piel, que provoca que se tomen medidas inmediatas a un "problema de educación en la sociedad", como apuntó Ancelotti.

Quedará tapado en Cáceres, donde se vivirá una verdadera fiesta del fútbol para recibir al Real Madrid. Podrán ver de inicio a Marco Asensio o Rodrygo Goes, encargados de aportar el gol al equipo, el enésimo intento de brillar de Hazard para aumentar el protagonismo en ocasiones que van disminuyendo si no existe reacción; a un centro del campo con la potencia física de la pareja francesa Tchouaméni-Camavinga, complementados con la calidad de Dani Ceballos en su segunda titularidad consecutiva.



Con Andriy Lunin en la portería, la única duda por despejar por Ancelotti está en la defensa. Lucas Vázquez ocupará el lateral derecho, Militao y Nacho apuntan como titulares y el lateral izquierdo es donde el técnico madridista tendrá que improvisar con Álvaro Odriozola o Jesús Vallejo.



El CP Cacereño disfrutará de un día inolvidable, "saldrá a competir al 200 por ciento", como aseguró su entrenador Julio Cobos en vísperas del partido más importante para del club en sus 103 años de historia.



Podrá contar con todos sus jugadores, pues ninguno presenta lesiones ni molestias tras su reciente viaje a Nepal, donde los cacereños jugaron dos partidos -ambos con victoria- frente a la selección nacional del país asiático en una preparación que no ha sido la más indicada desde el punto de vista deportivo para recibir al Real Madrid, pero a nivel de club "ha sido positivo" por ingresos.



El formato a partido único invita a soñar a los jugadores del Cacereño que sueñan con dar la gran sorpresa de la Copa. Avisan a los madridista de que si vienen “un poco relajados”, les puede pasar lo mismo que al Girona, equipo al que eliminaron dejando una gran imagen en la ronda anterior.



Con el cartel de entradas agotadas, el campo cacereño se quedará pequeño de simpatizantes tanto de uno y otro club pese a haber duplicado su capacidad. Pasará de los 7.000 a los 15.000 gracias a las gradas supletorias para vivir un día histórico.

Cacereño vs Real Madrid: alineaciones probables.

CP Cacereño: Iván; Gomis, Capa, Traoré, Ramírez; Merenciano, Clausí, Telles, Karim, Iván Fernández; Solano.



Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Odriozola o Vallejo; Tchouaméni, Camavinga, Ceballos; Marco Asensio, Hazard y Rodrygo.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (colegio balear).



Estadio: Príncipe Felipe.

.