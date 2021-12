Ancelotti confirmó la titularidad de Eden Hazard en el Real Madrid vs. Cádiz | Fuente: Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, anunció este sábado que el belga Eden Hazard será titular en el duelo ante el Cádiz por LaLiga, al mismo tiempo que lamentó los "contratiempos" de esta semana con los casos positivos en coronavirus en la plantilla merengue.

"Hazard será titular mañana, tiene ganas y motivación, va a jugar porque ha entrenado bien, merece jugar, no va a jugar porque haya bajas", señaló el italiano en rueda de prensa.

Ancelotti apuntó que cree que Eden Hazard hará un "gran partido" este domingo. "No ha cambiado mentalmente, cuando puede entrenar a nivel está bien, el problema es que no ha podido entrenar al 100%. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. La primera parte de la temporada estaba afectado porque Benzema y Vinicius han estado muy bien, y he preferido a Rodrygo o Asensio, pero Hazard tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada útil para nosotros”, indicó el estratega merengue.

Hazard vuelve a ser titular en el Real Madrid

En lo que va de la temporada, Eden Hazard solo comenzó las acciones en cinco compromisos del Real Madrid (cuatro por LaLiga y uno en Champions). Su última vez como titular ocurrió ante el Valencia en Mestalla, el pasaso 19 de setiembre.

Asimismo, Carlo Ancelotti confirmó que, aunque no entrenó con el grupo varios días, Karim Benzema tendrá minutos frente a Cádiz. "Ha entrenado individualmente, pero ha entrenado muy bien y va a jugar", confirmó.

Así, Eden Hazard y Karim Benzema serán dos piezas para el Real Madrid en función de ataque, elementos claves en un plantel afectado por los contagios de COVID-19 durante la última semana.

“Tenemos que convivir con esto desgraciadamente, nunca hemos pensado en aplazar el partido, tenemos una plantilla que puede suplir las bajas. El fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus, teniendo en cuenta que tenemos que cuidarnos con todas las precauciones que necesitamos, el club es muy exigente con las medidas", añadió Ancelotti.

👔 @MrAncelotti: "El equipo ha entrenado bien y está listo para jugar el partido de mañana."#RealMadridCádiz pic.twitter.com/ydIsPRNBYG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2021





